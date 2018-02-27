Довлет Бахчели: Совершенный армянами в Ходжалы геноцид остался безнаказанным

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка зверски напали на город Ходжалы".

Как сообщает Report, об этом на расширенном заседании парламентской фракции турецкой Партии националистического движения сказал председатель партии Довлет Бахчели.

По его словам, в Ходжалы был учинен геноцид: "Если будет справедливо истолкована вторая статья Конвенции ООН о предотвращении связанных с геноцидом преступлений, в этом случае обязательно найдет подтверждение геноцид, совершенный в Ходжалы против азербайджанцев. Известны международные суды, которые могут осудить преступления, связанные с геноцидом. Армянские убийцы вместе с российскими военнослужащими совершили один из страшных геноцидов 20-го века. Совершенный армянами в Ходжалы геноцид остался безнаказанным. Лишение крова и изгнание миллиона наших соотечественников - преступление.

Пятая часть территорий Азербайджана находится под оккупацией Армении. Долгие годы Минская группа ОБСЕ не занималась ожидаемой деятельностью. Те, кто сотрудничает с армянской диаспорой, неактивны в Ходжалинском вопросе. Вдохновителями Ходжалинского геноцида являются те, кто скандирует лозунг "Мы все армяне!". Как объяснят ходжалинские события западные государства, принявшие решение против нашей страны в вопросе, связанном с событиями 1915 года? Что желает сделать Голландия? Почему эта страна пытается скрыть совершенные ею пытки и насилие в Сребренице? Они могут забыть, как в 16-м веке пришли в Стамбул и целовали нам руки, а мы не забыли этого".