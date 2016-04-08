Достигнута договоренность о "периоде тишины" для поиска тел военнослужащих на линии соприкосновения войск

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Достигнута договоренность о восстановлении режима прекращения огня на линии соприкосновения войск 8 апреля с 15:00 по бакинскому времени.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
При посредничестве Бакинского офиса ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста планируется предоставить обеим сторонам время с 15.00 по 20.00, чтобы забрать оставшиеся на поле боя трупы.
Позже будет предоставлена дополнительная информация.
News DepartmentАвтор новости
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