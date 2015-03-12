Докладчик ПАСЕ по эскалации ситуации в Нагорном Карабахе прибыл в Азербайджан

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Докладчик Комитета по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Роберт Уолтер прибыл в Азербайджан. Как сообщает Report, в ходе визита в Баку запланированы встречи с президентом Азербайджана, председателем парламента и министрами иностранных дел, юстиции и обороны.

Р. Уолтер также встретится с председателем Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, лидерами политических партий, представленных в парламенте, и азербайджанской делегацией в ПАСЕ.

Также докладчик встретится с беженцами и вынужденными переселенцами, представителями гражданского общества, занимающимися нагорно-карабахским конфликтом.

Напомним, депутат от Великобритании Роберт Уолтер в рамках осенней сессии ПАСЕ в октябре 2014 года был назначен докладчиком по эскалации ситуации в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана.