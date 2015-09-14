Докладчик ПАСЕ по эскалации насилия на оккупированных территориях Азербайджана посетит линию соприкосновения

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Докладчик ПАСЕ по эскалации насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана Роберт Уолтер (Великобритания) cовершит ознакомительный визит в область линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. Как сообщили Report в пресс-службе ПАСЕ, визит состоится 15-16 сентября, Р.Уолтер посетит линию соприкосновения войск с азербайджанской стороны.

"Посещение другой стороны линии соприкосновения предусмотрено в ближайшее время", - отметили в ПАСЕ.

Р.Уолтер в рамках осенней сессии ПАСЕ в октябре 2014 года был назначен докладчиком по эскалации ситуации в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана.