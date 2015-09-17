​Докладчик ПАСЕ посетил прифронтовые регионы

В ходе визита Р.Уолтер посетил Бардинский, Тертерский и Агдамский районы, побывал на линии соприкосновения войск, встретился на передней траншее с личным составом, поинтересовался социально-бытовыми проблемами и произвел визуальное наблюдение за позициями противоположной стороны

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Как отметил докладчик по нагорно-карабахскому конфликту Комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Роберт Уолтер, на прошедшей 15 сентября встрече с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым он заявил о желании посетить прифронтовую зону и линию соприкосновения войск, а также встретиться с местным населением и личным составом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Как сообщили в Минобороне, просьба Р.Уолтера была удовлетворена и, обеспечив безопасность, в сопровождении сотрудников министерства обороны его на вертолете доставили в прифронтовой регион.

В ходе визита Р.Уолтер посетил Бардинский, Тертерский и Агдамский районы, побывал на линии соприкосновения войск, встретился на передней траншее с личным составом, поинтересовался социально-бытовыми проблемами и произвел визуальное наблюдение за позициями противоположной стороны.

На встрече с жителями постоянно подвергающегося вражескому обстрелу тертерского села Гапанлы гостя проинформировали о том, что за последние дни враг обострил ситуацию, обстреляв населенные пункты из минометов и крупнокалиберного оружия.

Было отмечено, что на днях армянскими вооруженными формированиями были обстреляны пришедшие на свадьбу гости, в результате чего жительница села и один ребенок получили ранения.

Р.Уолтер отметил, что воспользуется полученной информацией и выразил уверенность в разрешении проблемы в рамках норм и принципов международного права.

На встречах с военнослужащими гость выслушал солдат и офицеров, ответил на интересующие их вопросы.

После завершения визита в регионы Р.Уолтер вернулся в Баку.