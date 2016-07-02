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    Докладчик: ОБСЕ может сделать многое для достижения стабильности на Южном Кавказе

    ОБСЕ сделала определенные шаги для достижения стабильности в этом регионе

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ ОБСЕ должен использовать механизм по расследованиям для достижения стабильности в нагорно-карабахском конфликте.

    Как сообщает Report, об этом на ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Тбилиси заявила докладчик организации Маргарет Содерфельд.

    Она отметила, что ОБСЕ сделала определенные шаги для достижения стабильности в этом регионе, при этом, она добавила, что "мы можем сделать многое" для достижения этой цели.

    В своей речи она затронула другие конфликты в регионе ОБСЕ, а также проблемы, с которыми сталкиваются женщины во время конфликта.

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