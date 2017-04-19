Доцент кафедры политологии Белорусского государственного университета присоединился к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном"

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Доцент кафедры политологии Белорусского государственного университета, кандидат философских наук Сергей Симановский сделал заявление в связи с присоединением к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщает Report, в заявлении говорится: "Я считаю очень важным скорейшее мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Выражаю уважение территориальной целостности и суверенитету Армении и Азербайджана, а также международно-признанным границам обоих государств. Также считаю важным выполнение резолюций, принятых Советом Безопасности ООН и решений других международных организаций в отношении нагорно-карабахского конфликта. Хочу подчеркнуть важность усилий Минской Группы ОБСЕ, направленных на мирное урегулирование конфликта. Армяне и Азербайджанцы, когда-то имели теплые добрососедские отношения, которые были сформированы в результате многовекового мирного сосуществования. Таким отношениям есть очень много доказательств. По причине нерешенности конфликта сегодня представления этих народов друг о друге формируется только в контексте войны. Пора прекращать войну. Я полностью согласен с идеей мирного сосуществования людей. Все люди на земле должны жить в мире. По причинам указанными выше, от имени организации, которую я представляю, хочу поддержать эту инициативу и заявляю о присоединении к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".