Добровольно сдавшийся азербайджанским солдатам армянский военнослужащий возвращен обратно

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Ссылаясь на международные гуманитарные правовые нормы, 18 ноября Азербайджанская Республика вернула противоположной стороне Григоряна Андраника Араратовича 1991 г.р., добровольно сдавшегося азербайджанским солдатам 22 марта 2015 года.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Согласно информации, несмотря на заранее достигнутое соглашение в ходе гуманитарного процесса, было выявлено проведение видеосъемки армянами, участвующими в процессе. В связи с этим сотрудники государственной комиссии обратились в Международный комитет Красного Креста и проведение видеосъемки было предотвращено.

Процесс был осуществлен Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и министерством обороны при посредничестве Международного комитета Красного Креста.