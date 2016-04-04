​Директор ANAMA: Национальное агентство полностью готово к разминированию освобожденных территорий

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) полностью готово к разминированию находящихся под оккупацией и освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом сказал журналистам директор ANAMA Газанфар Ахмедов.

По его словам, как только агентству поручат разминирование, оно полностью очистит территорию от мин и передаст ее местному населению: "ANAMA полностью готово к разминированию территорий с технической и материальной точки зрения. Мы ждем только приказа для очистки территорий. В настоящее время в агентстве работают свыше 600 человек, их количество растет. В то же время мы имеем миноочистительные машины, 54 собак-миноискателей".