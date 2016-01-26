Замглав МИД России и Ирана обсудили нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин обсудил в Москве с иранским коллегой Ибрагимом Рахимпуром нагорно-карабахское урегулирование. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД России.

"Состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам региональной повестки дня. Особое внимание было уделено ситуации в Центральной Азии и Закавказье, нагорно-карабахскому урегулированию, а также реализации минских договоренностей по разрешению кризиса на Украине", — говорится в сообщении.