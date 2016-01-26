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    Замглав МИД России и Ирана обсудили нагорно-карабахское урегулирование

    В Москве состоялась встреча Григория Карасина и Ибрагима Рахимпура

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин обсудил в Москве с иранским коллегой Ибрагимом Рахимпуром нагорно-карабахское урегулирование. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД России.

    "Состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам региональной повестки дня. Особое внимание было уделено ситуации в Центральной Азии и Закавказье, нагорно-карабахскому урегулированию, а также реализации минских договоренностей по разрешению кризиса на Украине", — говорится в сообщении.

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