​Дипломат: Соединенные Штаты верны своей позиции мирного урегулирования карабахского конфликта

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Временный поверенный в делах США в Азербайджане Дерек Хоган высказал свое отношение к обнародованию обращения группы сенаторов, среди которых был и нынешний госсекретарь Джон Керри, к тогдашнему президенту СССР Михаилу Горбачеву накануне кровавых событий 20 Января.

Как сообщает Report, Дерек Хоган, отвечая на вопросы журналистов, опроверг информацию, появившуюся в последнее время в прессе: "В СМИ выдвигаются различные версии. Однако, это является вымыслом и не соответствует действительности. Соединенные Штаты однозначно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. И претензии относительно того, что мы несерьезно относимся к нашей деятельности в рамках Минской группы ОБСЕ и необъективны - абсолютная ложь, они не соответствуют действительности. Мы, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, всегда последовательны в своей деятельности в этом вопросе и придерживаемся позиции мирного разрешения конфликта. Хочу отметить, что наша деятельность прозрачна. Я не видел такого письма и не знаком с его текстом. Однако еще раз хочу привлечь внимание к тому, что Соединенные Штаты однозначно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и всячески поддерживают мирное урегулирование карабахского конфликта".