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    Дезертировали еще трое военнослужащих армянской армии

    Ведутся следственные и поисковые мероприятия

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Дезертировали еще трое военнослужащих армянской армии из воинских частей, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана.

    Как сообщает Report, в распространенных в соцсети сообщениях говорится, что не выдерживая невыносимую атмосферу в армии, молодые люди видят единственный выход в побеге.

    На днях стало известно, что за побег из воинской части еще трое военнослужащих - Самвел Хованесян, Нарек Алавердян и Ашот Гукасян были объявлены в розыск и в их отношении возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные и поисковые мероприятия. 

    Напомним, что несколько дней назад в СМИ распространилась информация о побеге еще двух армянских офицеров, которые бежали за границу. 

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