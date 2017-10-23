Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Дезертировали еще трое военнослужащих армянской армии из воинских частей, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, в распространенных в соцсети сообщениях говорится, что не выдерживая невыносимую атмосферу в армии, молодые люди видят единственный выход в побеге.

На днях стало известно, что за побег из воинской части еще трое военнослужащих - Самвел Хованесян, Нарек Алавердян и Ашот Гукасян были объявлены в розыск и в их отношении возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные и поисковые мероприятия.

Напомним, что несколько дней назад в СМИ распространилась информация о побеге еще двух армянских офицеров, которые бежали за границу.