Дэвид Макаллистер прокомментировал визит Европейских парламентариев в Карабах без разрешения

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Новый председатель Комитета по внешним связям Европейского парламента, депутат Европейской народной партии от Германии Дэвид Макаллистер прокомментировал визит Европейских депутатов на территорию Азербайджана в Нагорный Карабах без разрешения.

Как сообщает Report, Д. Макаллистер заявил на брифинге в Милли Меджлисе Азербайджана, что эти депутаты посетили территорию Нагорного Карабаха по собственной инициативе: "То есть визит состоялся не от имени Европейского парламента. Вы знаете Европейский парламент не признал референдум, проведенный в Нагорном Карабахе 20 февраля. В то же время я должен отметить, что у нас свобода выражения имеет серьезное значение. Каждый может выражать свои независимые взгляды и действия. С этой точки зрения мы не можем вмешиваться в личные визиты парламентариев".