Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Страны Европы беспокоят инциденты на линии соприкосновения.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в Ереване глава комитета Европарламента по внешним связям Дэвид МакАллистер.

"Брюссель беспокоят инциденты на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, приводящие к человеческим жертвам", - сказал МакАллистер журналистам.

По его словам, ЕС призывает стороны возобновить переговоры без предусловий на основе предложений Минской группы ОБСЕ.

"Статус-кво (в Карабахе) непрочен. Этот конфликт не имеет военного решения. Необходимо долгосрочное урегулирование на основе международного права. ЕС поддерживает усилия Минской группы в этом направлении, призывая стороны соблюдать режим прекращения огня и свои обязательства по мирному урегулированию конфликта", - сказал глава комитета.