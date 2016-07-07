Deutsche Welle представил репортаж о карабахском конфликте и азербайджанских беженцах

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Влиятельное немецкое издание Deutsche Welle представило репортаж о жизни ставших беженцами в результате армянской агрессии азербайджанцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, в статье приводится информация о конфликте. В статье говорится, что в результате агрессии Армении против Азербайджана был оккупирован Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана. Также говорится о принятии четырех резолюций ООН, которые не были выполнены.

Кроме того, Deutsche Welle приводит воспоминания людей, вынужденных покинуть свои дома во время войны. А в рассказе одного из жителей Тертера говорится о том, что армяне в ходе нарушения режима прекращения огня ранили его малолетнего сына.

Deutsche Welle в статье также отмечает, что после апрельских событий конфликт в Карабахе, который ранее не занимал важное место в международной политике, стал одним из обсуждаемых в мировой повестке. Так, издание отмечает визит главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера на Южный Кавказ, где он подчеркнул, что "нынешний статус-кво" неприемлем. Также, издание отмечает активную роль России в урегулировании конфликта.

Говоря об азербайджанской позиции, немецкое издание пишет, что позиция страны в этом конфликте заключается в том, что на начальном этапе армянские силы должны немедленно покинуть оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха, считающиеся территорией Азербайджана на международном уровне.