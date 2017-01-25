Депутаты: Распоряжение президента в связи с Джоджуг Мерджанлы является историческим событием

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Распоряжение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района" является результатом 4-дневных боев, продолжением вооруженного конфликта. Так как обоснование людей на любой территории дает второе дыхание армии, повышает их морально-психологические возможности. На этих территориях азербайджанцы обоснуются и в будущем. Настоящее распоряжение создает предпосылки для "Великого возвращения".

Об этом Report заявил член Комитета по обороне, коррупции и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса, депутат Захид Орудж. Он отметил, что армяне после апрельских боев вначале стали выступать с акциями против России: "В то же время руководство армии покинуло свой пост. Учтите, что в первой карабахской войне они вели себя как победители. Неправильно оценивать увольнение министра обороны Армении Сейрана Оганяна как обычное явление. Думаю, что это жертва тех, кто когда-то выдавал себя за героев.

Захид Орудж

Президент Армении Серж Саргсян предпринял эти шаги, учитывая, что его свергнут с власти. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предпринимает очередные шаги и уверяет в том, что село Джоджуг Мерджанлы будет восстановлено и вынужденные переселенцы вернутся на свои родные земли. Если вы помните, в течение долгих лет в азербайджанском обществе царил пессимизм в связи с тем, что "не была возвращена и пядь земли". Народ оценивал этот процесс понятием "пядь, горсть земли". А теперь есть освобожденная из-под оккупации территория. Мы должны учесть, что эти земли в первой карабахской войне были утеряны в результате крупных боев, однако их возвращение требует двойной силы и энергии. Величина территории это уже второй вопрос. Самое важное, что был рассеян миф о непобедимости армян. Люди, которые вернутся на эти земли, уже будут смотреть намного вперед. Президент Ильхам Алиев сделал большое заявление обществу, всему миру. Смотрите, годами армяне якобы строили военные окопы в Кяльбяджаре. Но что значит эта деятельность, если ты не засеиваешь землю, не занимаешься хозяйственными делами, не строишь торговые отношения?! Потому что это не их родина, поэтому нельзя провести всю жизнь в окопах, эти земли не могут превратиться в места постоянного проживания поколения армян".

З.Орудж подчеркнул, что считает распоряжение президента Ильхама Алиева историческим событием: "Думаю, что это "Великое возвращение" людей на свои земли. Мы хотим, чтобы все вынужденные переселенцы Азербайджана вернулись на свои земли".

Айдын Мирзазаде

Заместитель Комитета по обороне, коррупции и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса, депутат Айдын Мирзазаде заявил Report о том, что будущее поколение будет всегда отмечать о начале новой страницы в жизни всех азербайджанцев, благодаря распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района": "Президент впервые подписывает распоряжение в связи с восстановлением жилых пунктов, освобожденных из оккупации, и дает поручения. Это демонстрирует решимость Азербайджана освободить свои земли. Это показывает выполнение обязательств главы государства перед своим народом. В апреле прошлого года в результате высокой боеготовности Вооруженных сил Азербайджана, оснащения современной техникой из-под оккупации была освобождена часть территорий. Распоряжение еще раз показало, что Азербайджан готов обеспечить безопасность освобожденных земель, создать все условия для проживания на них, для этого есть достаточно средств и политической воли. Строительство около 50 жилых домов и школы говорит о серьезных намерениях государства. Подобных распоряжений будет много".

Напомним, что 24 января президент подписал распоряжение "О мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района". в документе говорится, что в селе Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района, освобожденном от армянской оккупации в результате успешной контрнаступательной военной операции, проведенной в апреле минувшего года азербайджанской армией, стало возможным безопасное проживание людей. Таким образом, на этих территориях, полностью перешедших под контроль Вооруженных сил Азербайджана, появились условия для начала капитальной реконструкции с целью возвращения исторически проживавшего здесь мирного населения к родным очагам.

Согласно распоряжению, в рамках предстоящей работы, связанной с восстановлением села Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района, для строительства на первом этапе 50 частных домов и соответствующей инфраструктуры из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному комитету Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально выделено 4 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабинету министров - решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.