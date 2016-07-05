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    Депутаты ПА ОБСЕ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта

    Вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта нашел свое отражение в итоговом документе ежегодной сессии ПА ОБСЕ

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Депутаты ПА ОБСЕ выразили  обеспокоенность в связи с военной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом говорится в тексте Тбилисской декларации -  документе, принятом по итогам ежегодной сессии ПА ОБСЕ, завершившейся сегодня в Тбилиси. 

    Депутаты ПА ОБСЕ также поприветствовали  "активное участие председательства ОБСЕ в поиске политического решения затяжных конфликтов в регионе ОБСЕ в рамках существующих форматов и механизмов, основанных на переговорах". 

    В документе содержится призыв парламентариям  "побуждать все стороны проявлять политическую волю для участия в серьезных шагах по достижению соглашения о мерах укрепления доверия в целях снижения риска возобновления боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта и согласования всеобъемлющего соглашения об урегулировании в рамках Минской группы".

    Также депутаты призвали  "к проявлению более решительной политической воли в решении проблемы беженцев и внутренне перемещенных лиц". 

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