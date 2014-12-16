Депутат призвал ЕС и США приостановить помощь Армении

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Азербайджана призвал Евросоюз и США приостановить оказываемую Армении помощь.

Как сообщает Report, с подобным предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступил депутат Захид Орудж.

По его словам, вчера в Брюсселе министры иностранных дел ЕС вновь согласовали санкции против Крыма: "Они запрещают отсылать туда дипломатов. Поставлен запрет на приобретение продукции 50-ти наименований, согласовывается также вопрос строгого запрета любого сотрудничества в финансово-банковском секторе. Правильно это, или нет, покажет будущее. Однако подобные санкции Евросоюз должен применить и в отношении к Нагорному Карабаху".

З.Орудж коснулся также вопроса финансовой помощи Конгресса США Армении: "Три дня назад Конгресс США согласовал вопрос о зарубежной финансовой помощи. Принято решение об оказании Грузии помощи в размере 75 млн. долларов, Армении 25 млн. долларов, а Азербайджану 13 млн. долларов. Мы не устраиваем спора из-за денег. На встрече с руководством США в 1999 году общенациональный лидер Гейдар Алиев сказал: "907-я поправка не беспокоит нас с той точки зрения, что вы не хотите поддерживать нашу свободу. Нам больно потому, что это мешает нам с моральной и политической точек зрения"".

З.Орудж добавил, что в случае приостановки Соединенными Штатами помощи Армении (сумма за 20 лет превышает 2 млрд. долларов), это может дать положительный результат: "Эти средства не привели к демократизации Армении, не послужили источником безопасности в регионе. Думаю, что в случае приостановки Евросоюзом и США помощи Армении, это может положительно сказаться на урегулировании карабахского конфликта. Тогда мы станем свидетелями нового этапа развития американо-азербайджанских отношений. Обратившись к Евросоюзу и США, я призываю приостановить помощь Армении".