Депутат Милли Меджлиса: Можно восстановить утерянное доверие между нашими народами

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Для выхода из нагорно-карабахского конфликта необходим диалог между армянами и азербайджанцами Нагорного Карабаха.

Как сообщает Report, об этом заявил Депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Ровшан Рзаев на конференции на тему "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: основные препятствия и перспективы урегулирования. Взгляд из Армении и Азербайджана".

"Чем больше будет борцов за мир, тем скорее мы изменим ситуацию вокруг карабахского конфликта. Эта проблема создана для нас извне. Для выхода из сложившейся ситуации необходим диалог между армянами и азербайджанцами Нагорного Карабаха. Мы сможем восстановить утерянное доверие между нашими народами, которое может способствовать мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Сосуществование двух общин возможно и необходимо", - заявил Р.Рзаев.

По его словам, скорейшее разрешение конфликта принесет пользу будущим поколениям.

Он подчеркнул, что при наличии оккупации Нагорного Карабаха, нынешнее руководство Армении вынуждено говорить о невозможности сосуществования армян и азербайджанцев.

"В Азербайджане же нет такого человека, как среди государственных деятелей, так и простых людей", - сказал он.

Депутат напомнил, что хрупкий мир лучше доброй ссоры.

"Мы - простые люди - должны добиваться вырастания хрупкого мира в большой мирный договор", - сказал Р.Рзаев.