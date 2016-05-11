​Депутат Госдумы: Мы не имеем права оставлять проблему Нагорного Карабаха следующим поколениям

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Россия считает формат Минской группы ОБСЕ по-прежнему рациональным и действенным для поддержания мира в регионе.

Как сообщает Report cо ссылкой на "Вестник Кавказа", об этом заявил депутат Государственной Думы России Леонид Слуцкий.

"Нагорный Карабах - очень тонкая материя. Это кровоточащий конфликт, и в него не нужно влезать тем, кто не имеет соответствующего опыта, соответствующего мандата. Но каждый из нас понимает, что эту кровоточащую проблему мы не имеем права оставлять следующим поколениям. Эта проблема должна быть решена при жизни нашего поколения", - заявил Л.Слуцкий.

Он подчеркнул, что Россия считает формат Минской группы ОБСЕ по-прежнему рациональным и действенным для поддержания, насколько это возможно, мира в регионе.

Депутат выразил сожаление, что Мадридские принципы, которым уже исполнилось 7 лет, до сих пор пока не реализованы.