Российский депутат: Апрельская война показала, что карабахский конфликт должен быть урегулирован мирно

Москва. 5 апреля. REPORT.AZ/ Апрельская война прошлого года показала, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован мирно.

Об этом российскому бюро Report заявил заместитель председателя Комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

"Глобальный мир, имея за собой мощнейшие информационные ресурсы, развязал активную информационную борьбу. Это война против России, против наших союзников, против всех, кто видит свое будущее в сотрудничестве с Россией.

Информационная война, к сожалению, подстегивает горячие головы к агрессии, а не к миру. В том, что карабахский конфликт за эти годы не превратился в масштабную войну, заслуга руководства России, Азербайджана и Армении. Прошлогодняя апрельская война еще раз показала, что этот вопрос должен решаться за столом переговоров. Мирному урегулированию этого конфликта нет альтернативы", - сказал российский депутат.