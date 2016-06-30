Действующий председатель ОБСЕ: Необходимо восстановить мир в регионе Южного Кавказа

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Необходимо восстановить мир в регионе Южного Кавказа. ОБСЕ предпримет все усилия для сохранения перемирия в зоне карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции в Баку.

Он напомним, что "в апреле между сторонами конфликта имели место перестрелки, унесшие много жизней".

"ОБСЕ всегда знала, что карабахский конфликт опасен. Мы должны восстановить мир в этом регионе. Мы предпримем все усилия для сохранения перемирия", - заявил Штайнмайер, отметив необходимость компромисса с каждой стороны для решения этого конфликта.

Он поприветствовал также недавнюю встречу президентов Азербайджана и Армении. "Для укрепления перемирия мы должны проводить серьезные переговоры".