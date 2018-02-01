Действующий председатель ОБСЕ: Необходимо достичь устойчивого решение карабахского конфликта

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Необходимо достичь устойчивого решение нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Анджелино Альфано на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он отметил, что урегулирование данного конфликта обсуждалось на сегодняшней встрече и подчеркнул роль России, как страны-сопредседателя МГ ОБСЕ, в этом вопросе.

А. Альфано отметил, что конфликт должен быть урегулирован путем мирных переговоров на основе Мадридских принципов.