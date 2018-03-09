Действующий председатель ОБСЕ: Мы поддерживаем работу сопредседателей МГ по карабахскому урегулированию

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "ОБСЕ поддерживает деятельность сопредседателей Минской группы в рамках процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Как передает Report, об этом заявил действующий председатель организации, глава МИД Италии Анджелино Альфано в ходе выступления в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке.

"В вопросе Нагорного Карабаха мы продолжим поддерживать деятельность сопредседателей Минской группы для окончательного решения этого конфликта", - заявил А.Альфано.

По его словам, ОБСЕ в этом году сфокусируется на решении так называемых затяжных конфликтов, в том числе нагорно-карабахского, приднестровского конфликтов и конфликта в Грузии.

Напомним, Италия председательствует в ОБСЕ в этом году.