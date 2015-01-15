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    Действующий председатель ОБСЕ: Необходимо активизировать усилия для разрешения затяжных конфликтов

    Сегодня ключ к решению конфликтов находится в руках самих сторон

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Разрешение затяжных конфликтов на пространстве ОБСЕ будет одним из главных вопросов повестки председательства Сербии в организации. Как сообщает Report, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ,  первый вице-премьер правительства и глава МИД Сербии Ивица Дачич, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. 

    Он отметил, что Сербия в рамках председательства в ОБСЕ в 2015 году намерена содействовать устойчивому прекращению огня и разрешению конфликта в Украине, а также решению всех затяжных конфликтов на пространстве ОБСЕ посредством установленных форматов. 

    "Я полагаю, что есть возможность продвинуться от существующего статуса-кво в затяжных конфликтах на пространстве ОБСЕ и нам следует активизировать усилия в этом направлении", - заявил И.Дачич, отметив важность сохранения контактов и продолжения проведения встреч между сторонами конфликтов. 

    "Некоторые, пусть небольшие, но конкретные шаги, могли бы укрепить доверие между сторонами", - заявил действующий председатель ОБСЕ. 

    По его словам, на сегодняшний день ключ к разрешению конфликтов на пространстве ОБСЕ, в основном, находится в руках самих сторон. 

    Он отметил, что ОБСЕ со своей стороны обещает поддержать усилия для генерации политической воли для решениях этих конфликтов. 

    И. Дачич особо подчеркнул важность недопущения повторения кризисов  и эскалации существующих конфликтов. 

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