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    Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД России обсудят конфликты на Южном Кавказе

    Глава МИД Италии Анджелино Альфано 1 февраля будет находиться с рабочим визитом в Москве

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано 1 февраля будет находиться с рабочим визитом в России. 

    Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    "В ходе беседы глав внешнеполитических ведомств основное внимание будет уделено планам работы на 2018 год, в том числе с точки зрения роли организации в деле нахождения коллективных ответов на общеевропейские вызовы, вопросы безопасности, восстановления доверия, а также борьба с терроризмом, наркотрафиком, киберугрозы.

    Планируется также обсудить содействие в урегулировании региональных конфликтов на пространстве ОБСЕ, в том числе на Украине, в Приднестровье, на Южном Кавказе", - сообщила М.Захарова.

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