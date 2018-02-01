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    Действующий председатель ОБСЕ: Формат Минской группы по карабахскому урегулированию не является единственным

    Глава МИД Италии: Наша позиция продолжает политику предыдущего председателя ОБСЕ

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Италии Анджелино Альфано не считает Минскую группу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе единственным возможным форматом.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом А.Альфано заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

    "Оказываем поддержку тому, что делают сопредседатели Минской группы ОБСЕ. При этом мы не думаем, что это - единственно возможный формат, однако думаем, что наша позиция продолжает политику предыдущего председателя ОБСЕ (Австрии - ред). Полагаем, что это справедливо", - подчеркнул действующий председатель организации.

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