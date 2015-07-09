Действующий председатель ОБСЕ: Для решения конфликтов на Южном Кавказе необходима приверженность всех ключевых игроков

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Для решения конфликтов на Южном Кавказе необходима общая приверженность этому всех ключевых игроков". Как сообщает Report, об этом заявил сегодня действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Сербии Ивица Дачич, выступая на закрытии сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в Хельсинки.

И.Дачич подчеркнул, что ОБСЕ в свою очередь может посодействовать предотвращению военной эскалации затяжных конфликтов в этом регионе и предпринять шаги по улучшению жизни людей, пострадавших от последствий этих конфликтов.

Отметим, сегодня в столице Финляндии Хельсинки завершилась 24-ая ежегодная сессия ПА ОБСЕ. По итогам заседания была принята итоговая декларация.