Ассоциация друзей Азербайджана во Франции осудила провокацию армян

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Действующая во Франции Ассоциация друзей Азербайджана решительно осуждает военную провокацию вооруженных сил Армении против гражданского населения села Алханлы Физулинского района Азербайджана, в результате которой были убиты 2 человека, включая малолетнюю девочку.

Как сообщили Report в организации, в заявлении, распространенном от имени руководителя организации Жана-Франсуа Манселя, говорится, что Ассоциация соболезнует семьям погибших и раненых в результате обстрела.

"Прямые и умышленные нападения армян на гражданское население и инфраструктуру представляют собой серьезное нарушение норм международного права и прав человека, в частности Женевских конвенций 1949 года и Конвенции о правах ребенка. Ассоциация сожалеет, что решение конфликта затягивается, а продолжающийся статус-кво может привести лишь к трагическим последствиям", - говорится в заявлении.

Ассоциация призывает заинтересованные государства оперативно реагировать на инцидент и уважать принятые четыре резолюции Совета Безопасности ООН по карабахскому конфликту.

Отметим, что 4-го июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967-го года рождения) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015-го года рождения). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965-го года рождения) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.