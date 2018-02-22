Де Ваал: Запад и Москва не хотят брать на себя ответственность за карабахский конфликт

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Москва, Вашингтон и Париж, не хотят брать на себя ответственность за нагорно-карабазский конфликт. Как сообщает Report, об этом в своей статье пишет аналитик Фонда Карнеги Томас де Ваал.

По его мнению, особенностью карабахского конфликта является то, что Россия, а точнее некоторые субъекты в Москве, которые имели большее влияние в конкретный момент, безусловно, манипулировали конфликтом, но всегда с позиции слабости, и различные группы в Москве по-прежнему лоббируют интересы Армении и Азербайджана. Аналитик считает, что с тех пор как Владимир Путин занял пост президента, политика России в отношении конфликта стала гораздо более консервативной.

Одним из первых шагов Путина на посту президента была работа над восстановлением азербайджано-российских отношений, которые были крайне слабы при Борисе Ельцине. С тех пор он всегда указывал, что он ценит равные двусторонние отношения с Баку и Ереваном и не хочет "брать на себя ответственность" за карабахский конфликт. "По существу, позиция России такова: мы хотели бы, чтобы карабахский конфликт разрешился, особенно если это может сохранить или усилить влияние России в регионе, но мы не будем пытаться навязать решение, поскольку это только повредит нашим отношениям с Баку и Ереваном",- считает эксперт.

Кремль хочет сохранить лидирующую роль в Минской группе ОБСЕ, однако хочет разделить бремя ответственности с Западом.

По его мнению, также как и Москва, Вашингтон и Париж, не хотят брать на себя ответственность за конфликт. Де Ваал характеризует Минский процесс как некий "бермудский треугольник", где как в тумане исчезают добрые намерения, идеи и исполненные благих намерений дипломаты.

В конечном итоге все конфликты заканчиваются, пишет аналитик, выражая надежду на то, что карабахский конфликт также будет разрешен, когда акторы переосмыслят свои стратегические приоритеты.