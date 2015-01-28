Дан старт кампании "100 тысяч голосов для признания Саргсяна военным преступником"

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Рабочая группа, созданная при Совете государственной поддержки неправительственным организациям при Президенте Азербайджана, провела пресс-конференцию.

Как сообщает Report, председатель Рабочей группы (РГ), руководитель Общественного объединения "Союз молодежных студенческих организаций Азербайджана" Шахин Исмаилов заявил, что принято решение о проведении кампании по сбору подписей в связи с событиями 20 января. Он также добавил, что на портале avaaz.org дан старт кампаниям по сбору подписей в связи с событиями 20 января и "100 тысяч голосов для признания Саргсяна военным преступником": "Здесь будет размещаться информация о преступных деяниях президента Армении Сержа Саргсяна".

Ш.Исмаилов также отметил, что Рабочая группа продолжит мероприятия подобного рода: "После этого начнется кампания по сбору подписей, связанная с Ходжалинской трагедией. Мы сотрудничаем с рядом авторитетных организаций. Основное внимание будет уделяться повышению активности граждан зарубежных стран. Распределены работы в социальной сети Facebook. Члены рабочей группы являются профессионалами. Я надеюсь, что они справятся с работой".

Член Рабочей группы Асиф Аскеров отметил, что в рамках этих кампаний будут проводиться совместные работы с представителями общественности, политическими организациями, проживающими за рубежом азербайджанцами: "Хотя мы и не надеемся на проведение международных мероприятий, это очень важно с позиции освещения данных вопросов".

Отметим, что Рабочая группа создана 19 января.