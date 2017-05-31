Cтала известна дата визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Баку

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Баку 19 июня в рамках очередного визита в регион. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что готова продолжать субстантивные переговоры по урегулированию конфликта", - заявил Х. Гаджиев.

По его словам, абсурдные заявления министра иностранных дел Армении Э. Налбандяна, прозвучавшие на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ, еще раз демонстрируют, что политика Армении заключается в продлении основанного на оккупации статуса-кво.