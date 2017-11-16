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    Cопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении

    На встрече глав МИД в Вене особое внимание будет уделено вопросу расширения деятельности офиса Личного представителя Действующего председателя

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении 14 и 16 ноября. 

    Как сообщает Report, в совместном заявлении посредники заявили, что "обсудили с министрами иностранных дел конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Армении Сержем Саргсяном во время Женевского саммита 16 октября 2017 года, а также другие вопросы, поднятые сопредседателями в Женеве. 

    "Министры договорились провести совместное заседание в кулуарах Совета министров ОБСЕ в декабре 2017 года в Вене. Сопредседатели подготовят повестку дня этого заседания, в которое войдут основные вопросы политического урегулирования, а также конкретные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения. Особое внимание будет уделено  расширению деятельности  офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ", - говорится в заявлении. 

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