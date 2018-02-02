Cопредседатели МГ ОБСЕ прибудут в Азербайджан 6 февраля

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта прибудут в Азербайджан 6 февраля и 7 февраля проведут встречи с официальными лицами.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В рамках визита продолжатся дискуссии касательно проводимых в настоящее время интенсивных переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта", - сообщил Х. Гаджиев.