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    Cопредседатели МГ ОБСЕ прибудут в Азербайджан 6 февраля

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    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта прибудут в Азербайджан 6 февраля и 7 февраля проведут встречи с официальными лицами.

    Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

    "В рамках визита  продолжатся дискуссии касательно проводимых в настоящее время  интенсивных  переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта", - сообщил Х. Гаджиев. 

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