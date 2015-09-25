Cопредседатели МГ ОБСЕ обеспокоены использованием минометов и тяжелых вооружений на линии соприкосновения

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик выразили серьезную обеспокоенность использованием сторон конфликта минометов и тяжелых вооружений в районах где проживает гражданское население. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посредников, опубликованном сегодня в Нью-Йорке.

Сопредседатели отмечают что подобный шаги недопустимы и ведут к эскалации конфликта. Посредники выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших, отмечая наличие жертв с каждой стороны международной границы и линии соприкосновения.

"Мы сожалеем, что эти инциденты имели место накануне согласованной встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке. Мы ожидаем, что министры проведут серьезную дискуссию касательно эскалации насилия и вопросов, связанных урегулирования путем переговоров", - отмечается в заявлении. "В то время как мы не в состоянии с уверенностью определить как возникает насилие, поскольку каждая сторона обвиняет другую, сторонам необходимо работать в направлении механизма расследования ОБСЕ, как это и обсуждалось между президентами".