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    Cопредседатели МГ ОБСЕ обеспокоены использованием минометов и тяжелых вооружений на линии соприкосновения

    Посредники призвали избегать жертв среди гражданского населения

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик выразили серьезную обеспокоенность использованием сторон конфликта минометов и тяжелых вооружений в районах где проживает гражданское население. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посредников, опубликованном сегодня в Нью-Йорке. 

    Сопредседатели  отмечают что подобный шаги недопустимы и ведут к эскалации конфликта. Посредники выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших, отмечая наличие жертв с каждой стороны международной границы и линии соприкосновения. 

    "Мы сожалеем, что эти инциденты имели место накануне согласованной встречи глав МИД  Армении и Азербайджана в Нью-Йорке. Мы ожидаем, что министры проведут серьезную дискуссию  касательно  эскалации насилия и вопросов, связанных урегулирования путем переговоров", - отмечается в заявлении. "В то время как мы не в состоянии с уверенностью определить  как возникает насилие, поскольку   каждая сторона обвиняет другую, сторонам необходимо  работать в направлении механизма расследования ОБСЕ, как  это и обсуждалось между президентами". 

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