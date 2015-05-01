Cопредседатели МГ ОБСЕ: Ни одна страна не признает независимость Нагорного Карабаха

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не признают так называемые "парламентские выборы", которые планируется провести на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе 3 мая. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посредников, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.

"В контексте всеобъемлющего урегулирования конфликта, мы признаем роль людей в Нагорном Карабахе в решении их будущего. Тем не менее, ни одна из трех стран-сопредседателей, ни какая-либо другая страна, не признает Нагорный Карабах в качестве независимого и суверенного государства. Соответственно, мы не принимаем результаты этих "выборов", влияющих на правовой статус Нагорного Карабаха, и подчеркиваем, что они ни в коей мере не предрешают окончательного статуса Нагорного Карабаха или исход текущих переговоров, направленных на достижение прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.



