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    Cопредседатели МГ ОБСЕ: Ни одна страна не признает независимость Нагорного Карабаха

    Мы не принимаем результаты выборов проводящихся там

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не признают так называемые "парламентские выборы", которые планируется провести на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе 3 мая. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посредников, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.

    "В контексте всеобъемлющего урегулирования конфликта, мы признаем роль людей в Нагорном Карабахе в решении их будущего. Тем не менее, ни одна из  трех стран-сопредседателей, ни какая-либо другая страна, не признает Нагорный Карабах в качестве независимого и суверенного государства. Соответственно, мы не принимаем результаты этих "выборов", влияющих на правовой статус Нагорного Карабаха, и подчеркиваем, что они ни в коей мере не предрешают окончательного статуса Нагорного Карабаха или исход текущих переговоров, направленных на достижение прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ. 


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