Cопредседатель МГ ОБСЕ: Мы посетим регион весной для консультаций со сторонами

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Я намерен активно работать как честный посредник, в надежде создать такую динамику, которая в итоге приведет к справедливому и стабильному разрешению нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом в интервью армянскому изданию Mediamax заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Стефан Висконти.

"С кавказским регионом я знаком давно – мой первый визит в Армению, Азербайджан и Грузию состоялся еще в 1989 году, когда я путешествовал, будучи студентом. Я изучал богатую и нестабильную историю региона и испытываю чувства восхищения и близости ко всем живущим здесь народам", - сказал сопредседатель, добавив, что у него была возможность соприкасаться с работой Минской группы ОБСЕ в 1997-2002 гг., будучи советником премьер-министра Франции Лионеля Жоспена по международным делам.

С. Висконти отметил, что очень воодушевился, когда министр иностранных дел Франции предложил ему этот пост: "Несомненно, это непростая работа, но когда речь идет о мире, стабильности и процветании народов региона, ради этой цели можно приложить все усилия".

Говоря о сложностях в своей будущей деятельности на посту сопредседателя, С. Висконти отметил, что, сложнее всего будет восстановить доверие и диалог между сторонами: "Нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить возобновление вооруженных действий или любые вспышки насилия, поскольку они навредят всем".

С. Висконти также сообщил, что пока нет точной даты визита сопредседателей МГ ОБСЕ в регион: "По всей вероятности, сопредседатели весной посетят регион для консультаций со сторонами".