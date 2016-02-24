​Член совместной Следственной группы: В связи с Ходжалинской трагедией проведено около 78 тыс. следственных действий

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "В ходе расследований, проведенных до сих пор касательно совершенных армянами против азербайджанцев преступлений, проведено около 78 тыс. следственных действий, допрошено более 7 тыс. свидетелей и около 26 тыс. потерпевших. Более 23 600 человек признаны в качестве потерпевших, либо правопреемников потерпевших.

18 236 человек признаны в качестве гражданского истца, назначено более 809 различных экспертиз, выполнены другие необходимые следственные действия".

Как сообщает Report, об этом заявил член совместной Следственной группы Генпрокуратуры, министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности (СГБ) Ульви Ахмедов.

По его словам, в отношении 248 человек вынесено решение о привлечении к следствию в качестве подозреваемых в военных преступлениях, преступлениях против мира и человечности, в отношении 35 человек - по факту насилия, в отношении трех - по факту терроризма, в отношении 85 - по другим эпизодам, в отношении 48 - бандитизма, предумышленного убийства, незаконного хранения оружия, укрывательстве преступлений и пр. В целом, решение о привлечении к следствию было принято в отношении 296 человек: "По решению суда, в их отношении избрана мера пресечения - арест, а также обеспечена отправка в соответствующие органы документов в связи с розыском. Трое из вышеуказанных 296 обвиняемых - русские, один - украинец, 14 из 18-ти обвиняемых военнослужащих 366-го мотострелкового полка - армяне, 18 - работники органов внутренних дел, 11 - бывшие сотрудники органов СГБ. Остальные - бывшие партийцы и работники советских органов, сфер образования, транспорта, сельского хозяйства и пр. 264 из них - граждане Азербайджана, 27 - Армении, 4 - России и 1 - Украины. 293 из них мужчины, 3 - женщины".