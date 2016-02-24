Член совместной следственной группы МВД и СГБ: Следственные мероприятия по Ходжалинской трагедии продолжаются

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "Армяне подвергали пленных страшным пыткам. Они пытали детей, стариков, женщин".

Как сообщает Report, об этом заявил член совместной Следственной группы Генпрокуратуры, министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности (СГБ) Алекпер Халилов.

По его словами, в своих показаниях жители Ходжалы отмечали, что армяне живьем сдирали кожу с пленных и заложников, выкалывали им глаза, заживо сжигали: "Об этом можно говорить очень много. 5-летней девочке они нанесли 17 пулевых ранений. Этим пыткам люди подвергались лишь по той причине, что были азербайджанцами".

Алекпер Халилов подчеркнул, что в настоящее время за совершение Хорджалинского геноцида 39 человек объявлены в розыск: "18 из них военнослужащие 366-го мотострелкового полка. Следственные мероприятия продолжаются".