​Член рабочей группы: Армения нанесла Азербайджану ущерб в размере более 400 млрд. долларов

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ "В результате оккупации Арменией территории принадлежащего Азербайджану Нагорного Карабаха и 7 прилегающих районов, азербайджанским культурным и историческим памятникам был нанесен ущерб в размере 177 млрд. долларов, а имуществу населения - 55,4 млрд. долларов".

Как сообщает Report, об этом заявил эксперт по оценке, член рабочей группы по оценке потерь и утрат, которым подвергся Азербайджан Нусрет Ибрагимов на конференции на тему "Уникальная модель развития современного Азербайджана и реалии международной оценки исторической армянской агрессии".

По его словам, сумма ущерба, нанесенного Азербайджану в результате грабежа и уничтожения армянами наших природных ресурсов, составила более 190 млрд. долларов.

Н.Ибрагимов отметил, что по мере продолжения вражеской оккупации потери Азербайджана с каждым годом растут.