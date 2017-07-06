Член Палаты представителей штата Аризона США в связи с убийством 2-летней Захры направил открытое письмо президенту Армении

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Член Палаты представителей штата Аризона США Дональд Шутер в связи с убийством Гулиевой Сахибы 1967 года рождения и ее 2-летней внучки Гулиевой Захры в результате обстрела 4 июля вооруженными силами Армении гражданского населения села Алханлы Физулинского района Азербайджана направил открытое письмо президенту Армении Сержу Саргсяну. Копия письма направлена в генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, в письме отмечается, что убийство гражданских лиц, в частности детей, полностью неприемлемо и это грубо нарушает нормы международного права.

Рассказав об армяно-азербайджанском конфликте, Д.Шутер отметил, что оккупация армянами 20 процентов суверенных территорий Азербайджана и проведение ими этнической чистки является одной из черных страниц истории современной Европы. С болью в сердце он подчеркнул, что эта несправедливость явилась причиной того, что десятки тысяч азербайджанцев стали беженцами.

Отметив, что в ходе конфликта армянские войска проявляли жестокость против гражданского населения Азербайджана, Д.Шутер в качестве примера доводит до внимания Ходжалинский геноцид, подчеркивает, что эта резня, во время которой были убиты сотни детей, женщин и стариков, является наглядным показателем того, какой огромный ущерб наносят конфликты и войны гражданским лицам.

Д.Шутер, выразив сожаление в связи с тем, что соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН о незамедлительном и безоговорочном выводе армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, все еще не выполняются, подчеркнул, что этот конфликт является самой большой угрозой безопасности на Южном Кавказе.

В заключение Д.Шутер отмечает полную неприемлемость избрания в качестве цели гражданского населения, осуждает убийство маленькой Захры и ее бабушки, призывает президента Армении осудить это ужасное преступление и в скорейшем времени найти и привлечь к ответственности совершивших это преступление, а также предпринять соответствующие меры, чтобы подобные трагедии не повторялись.