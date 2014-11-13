Член Комитета ММ: Азербайджан способен дать отпор армянским провокациям политическим, дипломатическим и военным путем

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "Несмотря на обвинения армянской стороны, азербайджанские офицеры, представители армии дали важный отпор. По этой причине армянская сторона пытается использовать это в информационной войне против нашего государства. Они прибегают к различным методам для того, чтобы вывести армян в Карабахе из состояния морально-психологического страха".

Как сообщает Report, об этом в своем заявлении сказал член Комитета по безопасности и обороне Милли Меджлиса Захид Орудж. Он отметил, что Азербайджан способен дать отпор армянским провокациям политическим, дипломатическим и военным путем. "Армяне и без того на агдамском фронте и других карабахских территориях занимались захватнической деятельностью, оккупировав географическое и воздушное пространство. Однако неофициально их позиция заключалась в том, чтобы не переходить за пределы линии соприкосновения войск и соблюдать существующий там статус-кво. Несмотря на то, что туда не были введены миротворческие силы, с 1994 года и до настоящего времени они следовали этим неписаным правилам. До вчерашнего дня мы давали отпор их разведывательным элементам и диверсионным группам на нашей территории. Если в это время армяне несли потери, то под различными предлогами выдавали это за операцию с азербайджанской стороны. В нынешних реалиях является неоспоримым тот факт, что армянские вертолеты в рамках известных маневров пытались устроить шоу над постами азербайджанской военной части. Это связано с желанием дать ответ учениям солдат Азербайджана и Турции".

З.Орудж отметил, что в соответствие с военными правилами подбитие вертолета азербайджанской стороной является правильным шагом: "Согласно военным правилам достаточно того, что армянский вертолет пересек известную полосу, чтобы Силы противовоздушной обороны ВВС Азербайджана обезвредили его, даже если он не предпринимал никаких иных действий".

Отметим, что согласно информации министерства обороны Азербайджана, 12 ноября в 13:45 в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, принадлежащий Вооруженным Силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал позиции ВС Азербайджана. Ответным огнем вертолет был уничтожен.

