Член французского сената: Оккупированные территории Азербайджана должны быть возвращены

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Мы прекрасно понимаем, что у Азербайджана есть одна забота, и это, естественно, нагорно-карабахский конфликт".

Как передает Report, об этом на прошедшей в Милли Меджлисе встрече сказал председатель Группы дружбы Франция-Кавказ Сената Французской Республики Андре Рейшар.

По его словам, все члены возглавляемой им группы располагают достаточной информацией о конфликте: "Мы, как люди, достаточно близко знакомые с Азербайджаном, ведем во Франции активную работу в этом направлении. Мы поддержим правое дело Азербайджана. Так как территории Азербайджана оккупированы. Считаем, что конфликт должен быть разрешен мирным путем. Главное – возвращение территорий".

Андре Рейшар заявил о необходимости обеспечения территориальной целостности Азербайджана и восстановлении страной контроля над своими землями: "Апрельские бои прошлого года показали, что обеспокоенность достигла пиковой отметки. А это показывает, что военное решение конфликта нежелательно. Однако Азербайджан должен вернуть свои земли любым путем. Во всех случаях мы готовы внести свой вклад в вопрос решения нагорно-карабахского конфликта".