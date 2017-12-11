Член Европарламента: Я привлеку своих коллег к переговорам по нагорно-карабахскому конфликту - ИНТЕРВЬЮ

© "Report"

Брюссель. 11 декабря. REPORT.AZ/ "Я сторонник ведения переговоров в Европарламенте по мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта".

Об этом западному бюро Report сказала депутат из Финляндии Хеиди Хаутала.

Представляем вам интервью с ней:

- Многие годы нагорно-карабахский конфликт не может найти своего разрешения. Какие меры хотели бы вы принять в этом направлении?

- Европарламент признал резолюции ООН. Мы, парламентарии поддерживаем миротворческие переговоры по нагорно-карабахскому конфликту. Знаю, что разрешение конфликта поручено Минской группе ОБСЕ. Правда, за 25 лет в этом направлении проделаны некоторые работы. Но я считаю, что и мы, парламентарии, должны внести свой вклад в дело разрешения нагорно-карабахского конфликта. Я поддерживаю переговоры, проводимые в этом направлении.

Я сторонник того, чтобы переговоры по минному разрешению конфликта были проведены в Европарламенте и были привлечены к переговорам другие стороны. Например, участие гражданских обществ может сыграть большую роль в успешных результатах среди мер, предпринятых в этом направлении.

Особенно нужно привлечь женщин к переговорам. Во всем мире при подписании мирных договоров в этом процессе участвует только два процента женщин, только 9 процентов женщин принимают участие в миротворческих переговорах. Этого очень мало. Участие женщин в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту может дать толчок к его разрешению.

Я со своей стороны в рамках Европарламента буду стараться готовить своих коллег к переговорам по мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта.

- Как вы оцениваете сегодняшнее сотрудничество Азербайджана с Европейским Союзом?

- Мы добились возобновления отношений между Европарламентом и парламентом Азербайджана. После кризиса с Евронест, наконец, смогли установить открытый диалог со своими азербайджанскими коллегами. Легко работать с новыми представителями Азербайджана в Европарламенте.

Считаю, что искренний диалог позволит разрешить любой вопрос путем переговоров.

- Ваши мысли по поводу феномена исламофобии.

- К сожалею, в мире некоторые конфликты происходят под именем религии. Ряд групп, пользуясь исламской религией, занимаются насильственной деятельностью. Нельзя воспринимать исламофобию с закрытыми глазами.

Исламофобия не должна существовать. Ислам - мировая религия. Светский Азербайджан пример этому. Азербайджанская модель должна быть моделью для других государств.