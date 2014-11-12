Число случаев нарушения режима прекращения огня относительно сократилось

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ За сутки режим прекращения огня был нарушен 12 раз в различных направлениях фронта.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, армянские подразделения, расположенные в селе Ангепар Бердского района, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в селе Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных в селе Беркабер Ичеванского района - позиции, расположенные в селе Гызылгаджилы Газахского района Азербайджана.

ВС Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций близ сел Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также с безымянных высот Горанбойского и Ходжавендского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.