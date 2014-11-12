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    Число случаев нарушения режима прекращения огня относительно сократилось

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ За сутки режим прекращения огня был нарушен 12 раз в различных направлениях фронта.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно сообщению, армянские подразделения, расположенные в селе Ангепар Бердского района, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в селе Алибейли Товузского района,  с позиций, расположенных в селе Беркабер Ичеванского района - позиции, расположенные в селе Гызылгаджилы Газахского района Азербайджана.

    ВС Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций близ сел Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также с безымянных высот Горанбойского и Ходжавендского районов.

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем. 

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