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    Число признавших Ходжалинскую трагедию штатов США достигло 21

    Губернатор американского штата Айдахо К.Л.Буч Оттер подписал специальную декларацию

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Губернатор американского штата Айдахо К.Л.Буч Оттер подписал специальную декларацию, объявив 26 февраля "Днем памяти Ходжалы". Об этом сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

    В поступившей в консульство декларации говорится о погибших во время Ходжалинского геноцида азербайджанцах и осуждается эта страшная трагедия. 

    Отметим, что это первый официальный документ, принятый штатом Айдахо в связи с Ходжалинским геноцидом. 

    В документе говорится, что во время Ходжалинской резни, произошедшей 24 года назад, 26-го февраля 1992 года, было убито более 600 невинных гражданских лиц, в том числе, детей, женщин и стариков. 

    Декларация также подписана государственным секретарем штата Айдахо Лоренсом Дени. Таким образом, число штатов, признавших и осудивших Ходжалинскую трагедию, достигло 21.

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