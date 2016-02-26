Число признавших Ходжалинскую трагедию штатов США достигло 21

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Губернатор американского штата Айдахо К.Л.Буч Оттер подписал специальную декларацию, объявив 26 февраля "Днем памяти Ходжалы". Об этом сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В поступившей в консульство декларации говорится о погибших во время Ходжалинского геноцида азербайджанцах и осуждается эта страшная трагедия.

Отметим, что это первый официальный документ, принятый штатом Айдахо в связи с Ходжалинским геноцидом.

В документе говорится, что во время Ходжалинской резни, произошедшей 24 года назад, 26-го февраля 1992 года, было убито более 600 невинных гражданских лиц, в том числе, детей, женщин и стариков.

Декларация также подписана государственным секретарем штата Айдахо Лоренсом Дени. Таким образом, число штатов, признавших и осудивших Ходжалинскую трагедию, достигло 21.