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    Число американских штатов, признавших Ходжалинскую трагедию, достигло 20

    В документе отмечается, что в Монтане 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Губернатор американского штата Монтана Стив Буллок подписал официальную декларацию и призвал жителей штата почтить память жертв Ходжалинской трагедии.

    Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в декларации жителей штата призвали признать 26 февраля "Днем памяти Ходжалы". В документе Ходжалинский геноцид осужден как "один из ужасов войны". 

    "Мы, жители Монтаны, присоединяемся к нашим азербайджанским сестрам и братьям, проживающим в нашем штате, чтобы почтить этот день, и таким образом, продолжаем наши усилия для подавления насилия, возникающего в результате конфликтов", - отмечает С.Буллок в декларации. 

    Отметим, что эта декларация является первым документом, принятым в штате Монтана в связи с Ходжалинской трагедией.

    В конце документа отмечается, что в Монтане 26 февраля объявлен "Днем памяти Ходжалы". 

    Напомним, что число штатов, признавших и осудивших Ходжалинскую трагедию, достигло 20.

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