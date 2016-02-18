Число американских штатов, признавших Ходжалинскую трагедию, достигло 20

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Губернатор американского штата Монтана Стив Буллок подписал официальную декларацию и призвал жителей штата почтить память жертв Ходжалинской трагедии.

Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в декларации жителей штата призвали признать 26 февраля "Днем памяти Ходжалы". В документе Ходжалинский геноцид осужден как "один из ужасов войны".

"Мы, жители Монтаны, присоединяемся к нашим азербайджанским сестрам и братьям, проживающим в нашем штате, чтобы почтить этот день, и таким образом, продолжаем наши усилия для подавления насилия, возникающего в результате конфликтов", - отмечает С.Буллок в декларации.

Отметим, что эта декларация является первым документом, принятым в штате Монтана в связи с Ходжалинской трагедией.

В конце документа отмечается, что в Монтане 26 февраля объявлен "Днем памяти Ходжалы".

Напомним, что число штатов, признавших и осудивших Ходжалинскую трагедию, достигло 20.